Schon wieder ist in Berlin ein Rettungssanitäter angegriffen und verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich am Mittwochabend in einem Rettungswagen Richtung Buch. Nach Angaben der Berliner Feuerwehr wurde ein alkoholisierter 60-Jähriger gegen 21 Uhr mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus in der Schwanebecker Chaussee transportiert, um dort behandelt zu werden. Bereits während der Fahrt soll er immer aggressiver geworden sein.

Als der Krankenwagen am Krankenhaus ankam, soll der 60-Jährige beim Öffnen der Wagentür einen 52-jährigen Feuerwehrmann angesprungen und am Arm verletzt haben. Mit Verdacht auf einen Sehnenabriss konnte dieser seinen Dienst nicht fortsetzen. Gegen den Angreifer wird ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.

Die Zahl der im Dienst angegriffenen Beamten - wie Feuerwehrleute oder Polizisten - ist in den letzten Jahren gestiegen. (Tsp)