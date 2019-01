Freitagnacht hat in einem Wohnhaus in Niederschönhausen ein Kinderwagen gebrannt, drei Personen sind dabei verletzt worden. Gegen 0.45 Uhr bemerkten Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Dietzgenstraße Brandgeruch und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Diese fanden im Erdgeschoss einen brennenden Kinderwagen vor und löschten ihn.

Ein Ehepaar im Alter von 38 und 36 Jahren und ihr zweijähriger Sohn kamen mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in ein Krankenhaus. Für den Zeitraum der Löscharbeiten war die Dietzgenstraße rund eine Stunde gesperrt. Ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes Berlin übernahm die weiteren Ermittlungen. (Tsp)