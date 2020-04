Am Montagabend ist in Blankenburg in einem Teilabschnitt der Panke eine Leiche geborgen worden. Einem Bericht der "B.Z" zufolge soll der Mann an der Pasewalker Straße Höhe der Marienstraße entdeckt worden sein.

Die Polizei bestätigte den Fund in einem Staubecken der Panke. Identität und die Todesursache stehen noch nicht fest. Laut "B.Z" soll ein Verbrechen ausgeschlossen worden sein. Die Leiche wurde der Gerichtsmedizin überstellt. (Tsp)