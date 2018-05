Am Sonntagvormittag entdeckte ein Spaziergänger in Pankow den Leichnam einer Frau und alarmierte die Polizei. Die Tote konnte schnell identifiziert werden.

Es handelt sich um eine 30-jährige Frau, die seit dem 26. Mai als vermisst gemeldete war. Sie wohnte in der Nähe des Fundortes am Bahngelände an der Straße Esplanade Ecke Dolomitenstraße.

Wie die Polizei mitteilte, geht sie aufgrund der "Auffindesituation der Leiche" von einem Tötungsdelikt aus. Die Mordkommission hat die weiteren Ermittlungen übernommen. (Tsp)