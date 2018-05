Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in Karow wurde ein 33-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Laut bisherigen Ermittlungen fuhr gegen 7.30 Uhr eine 61-jährige Twingo-Fahrerin die Straße 39 in Richtung Blankenburger Chaussee. An der Kreuzung Blankenburger Chaussee/Straße 45 bog die Frau links in die Blankenburger Chaussee ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Kawasaki-Fahrer, der auf der Blankenburger Chaussee in Richtung Sellheimbrücke fuhr. Der Zweiradfahrer wurde schwer, die 61-Jährige leicht verletzt. Beide kamen in ein Krankenhaus, wo der 33-Jährige operiert und stationär aufgenommen wurde. Die Twingo-Fahrerin konnte nach einer ambulanten Behandlung das Krankenhaus verlassen. Der Verkehrsermittlungsdienst der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen. (Tsp)