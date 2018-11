Unbekannte haben in der vergangenen Nacht in Buch einen Parkscheinautomaten gesprengt. Gegen 0.45 Uhr alarmierte eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Parkhaus an der Wiltbergstraße die Feuerwehr. Die Brandbekämpfer stellten vor Ort einen aufgebrochenen Parkkartenautomaten fest und informierten die Polizei. Nach ersten Ermittlungen der Einsatzkräfte brachen Unbekannte den Automaten auf und sprengten ihn. Dadurch löste die Brandmeldeanlage aus. Die Täter flüchteten mit zurzeit unbekannter Beute in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen führt die Kriminalpolizei der Polizeidirektion 1. (Tsp)