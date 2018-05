Eine 84-jährige Seniorin ist am 3. Mai in ihrer Wohnung in der Wichertstraße in Prenzlauer Berg von ihrem Sohn tot aufgefunden worden. Der Leichnam wurde obduziert; Ergebnis: Die Frau wurde durch Gewalteinwirkung auf Kopf und Oberkörper getötet. Die 4. Mordkommission ermittelt und sucht Zeugen. Die getötete Seniorin hieß Maria Müller; sie war noch mobil und erledigte kleinere Einkäufe in den Geschäften der Nachbarschaft selbst. Sie hielt sich gerne am Humannplatz auf. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben machen können oder die das Opfer am 2. oder 3. Mai noch gesehen haben, dringend, sich zu melden unter 4664-911444.