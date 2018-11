Am Donnerstagmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Prenzlauer Berg. Ein 43 Jahre alter Audi-Fahrer war gegen 13 Uhr auf der Gotlandstraße unterwegs. An der Kreuzung Bornholmer Straße stieß er mit dem Zivilwagen der Polizei Berlin zusammen, der mit Sonder- und Wegerechten auf der Bornholmer Straße in Richtung Gesundbrunnen unterwegs war. Der Audi-Fahrer schleuderte an einen circa 30 Meter entfernten geparkten Wagen und kam letztlich an einem Baum zum Stehen. Er wurde dabei schwer verletzt und von alarmierten Rettungskräften zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die beiden Polizisten erlitten leichte Verletzungen und konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. (Tsp)

