Dienstagnachmittag hat ein Unbekannter in einer Arztpraxis in der Residenzstraße mehrere Medikamente gestohlen. Gegen 18 Uhr bemerkte eine Ärztin, wie ein Mann ihre Praxis betrat und durch das Wartezimmer in das Behandlungszimmer ging. Dort soll der 28-Jährige mehrere Medikamente aus einem Arzneischrank an sich genommen haben.

Als die 47-jährige Ärztin den Diebstahl bemerkte, stellte sie zusammen mit ihrem 54-jährigen Ehemann den Dieb. Dieser stieß den Ehemann zur Seite und trat der 47-Jährigen gegen den Oberkörper, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Anschließend flüchtete er aus der Praxis auf die Straße. Einem wartenden Komplizen soll er seine Beute dort übergaben kamen. Der Komplize blieb unerkannt und entkam mit den Medikamenten. Ein außer Dienst befindlicher Polizeibeamte beobachtete den Vorgang mit weiteren Zeugen und konnte den 28-Jährigen schließlich festnehmen. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)