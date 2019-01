In Reinickendorf wurde am Freitagabend eine Fußgängerin schwer verletzt, als sie mit einem Auto zusammenstieß. Laut Polizei soll die 69-Jährige die Scharnweberstraße überquert haben, ohne auf den Verkehr zu achten. Der 35-jährige Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Die Frau zog sich eine Oberschenkelfraktur zu und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (Tsp)