Eine Frau soll am Freitagnachmittag einen syrischen Jungen auf einem Waidmannsluster Spielplatz gewürgt und fremdemfeindlich beleidigt haben. Nach bisherigen Ermittlungen ist die 23-Jährige gegen 17.30 Uhr auf der Anlage am Zabel-Krüger-Damm auf den Elfjährigen zugegangen und hat ihm vorgeworfen, ein anderes Kind getreten zu haben. Der Junge soll das abgestritten haben, woraufhin sie ihn am Hals gepackt, hochgehoben und ihre Hand am Hals so stark zugedrückt haben soll, dass er keine Luft mehr bekam. Dabei soll sie ihn zudem bedroht und fremdenfeindlich beleidigt haben.

Als eine Frau dem Kind zur Hilfe eilen wollte, soll eine gleichaltrige Freundin der Angreiferin die Frau bedroht haben. Herbeigerufene Polizisten stellten die Personalien der Beteiligten fest. Die weiteren Ermittlungen führt der Polizeiliche Staatsschutz, geprüft wird auch ein fremdenfeindlicher Hintergrund der Tat. Tsp