Nachdem er bei einem Unfall Mitte des Monats schwer verletzt wurde, starb ein 19-Jähriger bereits vor einer Woche an den Folgen. Am 18. Oktober gegen 7.30 Uhr wurde der Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwer verletzt. Der Kawasaki-Fahrer bog aus der Holländerstraße in die Gotthardstraße in Richtung Kurt-Schumacher-Platz ab und stieß dort mit einem Mercedes zusammen.

Die Fahrerin des Autos war in die entgegengesetzte Richtung unterwegs, wollte aber gerade wenden. Noch vor Ort mussten Rettungskräfte der Feuerwehr den 19-jährigen Motorradfahrer reanimieren. Er wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht. Dort erlag er am 24. Oktober seinen Verletzungen. Die 23-jährige Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. (Tsp)