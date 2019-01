Eine 84-jährige Fußgängerin ist am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall in Wittenau von einem PKW erfasst worden. Die Seniorin verletzte sich dabei schwer: Sie erlitt Armverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 63-Jähriger gegen 20.45 Uhr mit seinem Wagen den Eichborndamm in Richtung Straße Am Nordgraben, bog rechts in die Straße Alt-Wittenau ab und erfasste dabei die Fußgängerin, die bei Grün die Straße überquerte. Die 84-Jährige verblieb über Nacht stationär im Krankenhaus. (Tsp)

