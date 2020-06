Am Dienstag ist im Reinickendorfer Maßregelvollzug ein Mann nach einer Auseinandersetzung mit einem Mit-Patienten gestorben. Wie die Polizei am Mittwoch bestätigte, kam es gegen 16 Uhr zu einer Rangelei zwischen den beiden Insassen der Klinik am Olbendorfer Weg in Borsigwalde. Zuerst berichtete die "B.Z." über den Vorfall.

Einer der Männer sei anschließend seinen Verletzungen erlegen, so ein Polizeisprecher. Näheres, etwa das Alter der Beteiligten, den Grund für die Auseinandersetzung und die genaue Todesursache, konnte der Sprecher noch nicht nennen - die Mordkommission ermittelt.

Dem "B.Z."-Bericht zufolge sollen Tritte gegen den Kopf ursächlich für den Tod gewesen sein, Reanimierungsversuche der Rettungskräfte seien gescheitert. Tsp