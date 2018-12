Die am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Reinickendorf schwer verletzte Fußgängerin ist im Krankenhaus verstorben. Nach bisherigen Ermittlungsstand überquerte die 59-Jährige gegen 7.10 Uhr die Fahrbahn der Provinzstraße an einer ampelgeregelten Furt und wurde von einem 56-jährigen VW-Fahrer erfasst. Durch den Zusammenstoß zog die Passantin sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Untersuchungen zum Unfallhergang dauern an und wurden durch den Verkehrsermittlungsdienst übernommen. Die Polizei bittet um Mithilfe und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 030 466172800 entgegen. (Tsp)