Die seit dem 8. März 2018 vermisste 16-Jährige ist wieder da. Die Jugendliche erschien am Mittwoch mit Ihrer Mutter bei einer Polizeidienststelle in Bergheim in Nordrhein Westfalen. Sie hatte sich zuvor telefonisch aus Aachen bei ihrer Mutter gemeldet, die sie dann abholte. Sie soll sich ihren Angaben zufolge bei einer Freundin aufgehalten haben. (Tsp)