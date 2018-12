Am Montagnachmittag wurde in Reinickendorf ein 7-jähriger Junge von einem PKW angefahren und schwer verletzt. Der Junge erlitt schwere Verletzungen und wurde in einem Krankenhaus stationär behandelt. Wie die Polizei mitteiltem, befuhr eine 64-Jährige PKW-Fahrerin gegen 17.50 Uhr den linken Fahrstreifen der Gotthardtstraße in Richtung Scharnweberstraße. Nach ihren eigenen Aussagen musste sie verkehrsbedingt an der dortigen Kreuzung hinter Linksabbiegern warten. Als sie dann die Kreuzung überquerte, stieß sie mit dem von links kommenden Fußgänger zusammen. (Tsp)

