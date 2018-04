Bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel ist ein zwei Jahre alter Junge schwer verletzt worden. Nach Angaben der Berliner Polizei war eine 65-Jährige gegen 20.45 Uhr mit ihrem Auto auf dem Dannenwalder Weg in Richtung Wilhelmsruher Damm unterwegs. "Plötzlich stand der fast zweijährige Junge auf der Fahrbahn", heißt es im Polizeibericht. "Trotz eingeleiteter Bremsung erfasste die Frau mit ihrem Wagen das Kind. Der Kleine wurde durch die Luft geschleudert und prallte auf die Straße." Alarmierte Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. "Lebensgefahr soll nach derzeitigen Erkenntnissen nicht bestehen", teilte die Polizei mit. Wie der Junge, der in Begleitung seines 56 Jahre alten Vaters war, auf die Straße gelangte und der genaue Unfallhergang wird ermittelt.