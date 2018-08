Bei einer Schießerei im Märkischen Viertel in Reinickendorf sind am Abend zwei Männer im Alter von 21 und 31 Jahren schwer verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitagmorgen mitteilte, wurden sie unweit eines tschetschenischen Kulturzentrums im Eichhorster Weg aufgefunden. Kurz darauf konnte die Polizei in der Nähe auch zwei Tatverdächtige im Alter von 25 und 26 Jahren festnehmen. Die beiden Opfer schwebten nach Polizeiangaben zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Diese bestand am Freitagmorgen jedoch nicht mehr. (Tsp)