Ein Berliner Polizist sitzt wegen Vergewaltigungsverdachts in Untersuchungshaft. Ermittler des Landeskriminalamtes haben den 45 Jahre alten Polizeibeamten am Donnerstag verhaftet. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen Vergewaltigung und Körperverletzung vor.

Der 45-Jährige soll in der Nacht des 14. Dezember in Schöneberg mit einer 24-Jährigen „entgeltlichen Geschlechtsverkehr“ vereinbart haben. In einem Pkw soll er sie dann festgehalten und mit Faustschläge traktiert haben, um nicht vereinbarte Sexualpraktiken durchzusetzen und sie zu vergewaltigen. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr wurde vom Gericht Untersuchungshaft angeordnet.

Benjamin Jendro, Sprecher der Gewerkschaft der Polizei (GdP), sagte über den Beschuldigten: „Die Vorwürfe wiegen schwer. Sollten sie sich in dieser Form bewahrheiten, gehört er nicht in die Berliner Polizei.“ Zugleich gelte aber die Unschuldsvermutung. „Man sollte nie vergessen, dass sich gerade derartige Anschuldigungen schnell erheben lassen und ein Polizist in der Szene gern gewähltes Opfer von haltlosen Anschuldigen sein kann.“

