Eine stark alkoholisierte Autofahrerin hat in Berlin-Schöneberg einen 79 Jahre alten Mann beim Abbiegen angefahren und verletzt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, wollte die 33-Jährige am Mittwoch gegen 14.00 Uhr von der Nollendorfstraße nach links in die Maaßenstraße abbiegen und fuhr den Mann dabei an, der gerade die Straße überquerte. Der 79-Jährige stürzte und musste mit Verletzungen an Kopf und Knien ins Krankenhaus gebracht werden.

Laut Polizeiangaben ergab ein Alkoholtest bei der Frau einen Promillewert von 1,99. Auch ein Drogentest sei positiv ausgefallen. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. (Tsp/dpa)