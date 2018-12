In der Belziger Straße in Schöneberg ist am Freitagabend ein Feuer in einer Seniorenresidenz ausgebrochen. Die Feuerwehr war nach Angaben des Lagezentrums mit einem Großaufgebot im Einsatz. Insgesamt gab es elf Verletzte, davon eine mittelschwer. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Das Feuer war in einer Wohnung im ersten Obergeschoss der siebengeschossigen Gebäudes ausgebrochen. Nach ersten Einschätzungen könnte die Brandursache ein Adventskranz gewesen sein, sagte ein Polizeisprecher.

Intern sei auf „Massenanfall von Verletzten“ nachalarmiert worden. Allerdings hatte es sich hierbei überwiegend um Bewohner gehandelt, die das Haus verlassen mussten und nun nicht ohne Betreuung in der Kälte der Nacht stehen sollen. Zwei Menschen hätten mit Fluchthauben in Sicherheit gebracht werden müssen. Auch aus dem Polizeipräsidium hieß es, man sei mit vielen Beamten am Einsatzort gewesen. Die Anwohner werden zur Zeit in einer gegenüberliegenden Polizeistation untergebracht und betreut. Ein Sprecher der Feuerwehr gab an, die Anwohner bald wieder in ihre Wohnungen lassen zu können.

Der Brand ist nach Angaben der Feuerwehr inzwischen gelöscht, ein Teil der Einsatzfahrzeuge abgezogen. Jetzt seien Nacharbeiten wie das Belüften betroffener Gebäudeteile in Gang.