Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 11 Uhr am Sonnabend in der Bülowstraße in Schöneberg. Bisherigen Erkenntnissen zufolge bog ein 39-jähriger Autofahrer von der Zietenstraße nach links in die Bülowstraße ab. Dabei erfasste er die 64-jährige Frau, die die Straße überquerte und ihm entgegen kam. Rettungskräfte brachten sie mit Kopf-, Bein- und Rumpfverletzungen zur stationären Behandlung in eine Klinik. Der Autofahrer wurde nicht verletzt. (Tsp)