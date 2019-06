Die Polizei nahm am frühen Samstagmorgen einen 36 Jahre alten Mann fest. Er soll zunächst am Innsbrucker Platz Frauen angesprochen haben. Als diese ihm sagten, dass er sie in Ruhe lassen soll, beleidigte er zwei von ihnen rassistisch und schlug einer der beiden mit einer Bierflasche ins Gesicht und verletzte sie leicht am Kopf. Anschließend flüchtete er in Richtung Eisackstraße. Dort wurde der Mann, der nach Angaben der Polizei offensichtlich alkoholisiert war, festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Nach erkennungsdienstlicher Behandlung und Blutentnahme wurde er wieder entlassen. (Tsp)