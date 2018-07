Aufregung am letzten Schultag, mitten im Berufsverkehr: Ein qualmender BVG-Bus parkt im Spandauer Wald nahe dem Flugplatz Berlin-Gatow. Schüler mussten raus, die Feuerwehr eilte mit mehreren Fahrzeugen herbei. Doch dann Entwarnung.

"Der Alarm traf ziemlich genau um 7 Uhr bei uns ein", hieß es in der Feuerwehrzentrale. Rauch war aufgestiegen an einem der vielen BVG-Busse, die dort die Kinder aus Kladow in die Stadt bringen, berichteten mehrere Leser dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegel. Auch ein Krankenwagen mit Blaulicht sei hingeeilt. Einsatzort: BVG-Haltestelle: Außenweg. Die Potsdamer Chaussee wird von tausenden Menschen morgens genutzt, auch von Potsdamern, die nach Berlin wollen.

Doch vor Ort dann Entwarnung, hieß es bei der Feuerwehr. "Kein Feuer, sondern Verdunstungen am Kühlsystem." Viele Kinder kamen so später zur Schule.

Vor fünf Wochen war ein BVG-Doppeldecker in der Altstadt Spandau komplett ausgebrannt.

