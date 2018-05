Am Freitagvormittag brach in einem Einfamilienhaus in Spandau ein Feuer aus. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, ist sie zur Stunde in der Zweibrücker Straße mit 48 Stunden im Einsatz, um den Brand in einer Wohnung zu bekämpfen und Personen zu retten. Näheres ist noch nicht bekannt. Tsp