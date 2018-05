Am Freitagvormittag brach in einem Einfamilienhaus in Spandau ein Feuer aus. Wie die Feuerwehr über Twitter mitteilte, war sie in der Zweibrücker Straße mit 48 Kräften im Einsatz, um den Brand in einer Wohnung in der ersten Etage zu bekämpfen und Personen zu retten. Wenig später die Entwarnung: Die Wohnung war unbewohnt, es brannten Möbel, verletzt wurde niemand. Tsp