Ein Polizeiangestellter in Uniform ist in der Nacht zu Freitag betrunken in Spandau aufgegriffen worden. Zeugen sahen, wie der betrunkene Uniformierte sich gegen 1.40 Uhr in der Breite Straße auf "öffentlichem Straßenland" aufhielt, wie eine Polizeisprecherin sagte, und informierten die Polizei. Der Mann sei zu diesem Zeitpunkt nicht im Dienst gewesen. Welche dienstlichen Konsequenzen die Aktion für ihn hat, werde sich in der kommenden Woche herausstellen. Für Polizisten gelten besonderen Anforderungen, was ihr Auftreten in der Öffentlichkeit anbelangt. (Tsp)