Am Montagnachmittag ist ein Radfahrer in Spandau von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei fuhr kurz nach 17 Uhr die 62-jährige Fahrerin eines VW in der Straße Freiheit, als ein 25-jähriger Radfahrer plötzlich von rechts aus einer Grundstücksauffahrt auf die Fahrbahn fuhr. Die Frau konnte nicht schnell genug bremsen und erfasste den Radler mit ihrem Pkw. Der Mann erlitt Verletzungen an Kopf, Rumpf und Füßen. Ein Notarztfahrzeug brachte ihn in ein Krankenhaus.

Auch die VW-Fahrerin musste wegen eines Schocks in einer Klinik behandelt werden. Als die Polizei am Unfallort eintraf, waren beide Personen schon auf dem Weg ins Krankenhaus, die Frau schilderte den Beamten im Nachhinein den Unfallhergang. Mit welcher Geschwindigkeit sie unterwegs war, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt. (Tsp)