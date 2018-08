Die Berliner Polizei fahndet nach einem bisher unbekannten Mann im Alter von circa 35 bis 42 Jahren. Er wird verdächtigt, am 4. April einen sexuellen Übergriff auf eine 51-Jährige begangen zu haben. Er soll sie in den frühen Morgenstunden verfolgt und im Flur eines Mehrfamilienhauses in Wilhelmstadt angegriffen haben. Weil die Frau sich wehrte, ließ der Verdächtige von ihr ab und flüchtete.

Der Gesuchte hat laut Ermittlern eine helle Hautfarbe, ist etwa 175 cm groß, hat eine schlanke Statur und trug zum Tatzeitpunkt eine Glatze.

Mit Bildern und Videoaufnahmen, die hier einsehbar sind, sucht die Kriminalpolizei nach dem Tatverdächtigen. Die Ermittler fragen:

- Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Angaben zu seiner Identität machen?

- Wer kennt seinen Aufenthaltsort oder kann sonstige sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise bitte an das Landeskriminalamt Berlin in der Keithstraße 30, 10787 Berlin-Tiergarten, unter der Telefonnummer (030) 4664 – 913402 sowie jede andere Polizeidienststelle.