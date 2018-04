Gut eine Stunde war die Berliner Feuerwehr mit über 40 Einsatzkräften am Freitagabend in Spandau im Einsatz. Der Grund: das Silo einer Biogasanlage stand auf dem Industriegebiet entlang der Straße Freiheit lichterloh in Flammen. Vermutlich war ein Blitz des vorüberziehenden Gewitters in den Tank eingeschlagen. Die Feuerwehr meldete den Brand gegen 20:30 Uhr, um 21:22 Uhr soll der Einsatz beendet gewesen sein. Eine Gefahr für umstehende Gebäude bestand nicht, der Tank befand sich auf einem ansonsten leerstehenden Platz. Daher entschieden die Einsatzkräfte den Tank kontrolliert abbrennen zu lassen.