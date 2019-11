Auf der Heerstraße hat sich am späten Dienstagnachmittag ein tödlicher Unfall ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde eine Fußgängerin gegen 17 Uhr in Höhe der Freybrücke von einem Pkw erfasst, als sie die Straße überquerte. Details zum Unfall wurden nicht genannt.

Im Rahmen der Spurensicherung wurde die Heerstraße zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt, laut Verkehrsinformationszentrale kam es deswegen vor allem auf der Havelchaussee in Pichelswerder zu Verkehrsbehinderungen und Stau. Aber auch in weiten Teilen von Westend, Spandau und Wilhelmstadt machten sich die Folgen der Sperrungen bemerkbar. Die BVG passte den Fahrplan des Busses M49 an und teilte die Linie.

Zwischen 19 und 20 Uhr wurden die Spuren in Richtung stadtauswärts wieder freigegeben, die Fahrbahn in Richtung City ist nach Polizeiangaben weiterhin gesperrt. Wie lange die Arbeiten der Polizei vor Ort andauern, ist noch nicht bekannt. Tsp