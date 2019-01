Gegen 01.00 Uhr beobachtete eine Passantin in Steglitz, wie zwei Jugendliche den Ständer eines Sonnenschirms von der Feuerbachbrücke auf die nächtliche Autobahn warfen. Sie alarmierte die Polizei, die wenig später die beiden 15 und 16 Jahre alten Jugendlichen in der Nähe fassen konnte. Weder durch den Wurf, noch durch den auf der Autobahn liegenden Gegenstand, wurde jemand verletzt. Die Polizei entfernte den Schirmständer und übergab die Zwei an ihre Mütter.

