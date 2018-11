Der Unfall ereignete sich am 14. November gegen 2.30 Uhr in der Wittestraße in Tegel. Nach Angaben der Polizei war die 79-Jährige als Beifahrerin in einem Smart eines 27-Jährigen unterwegs. Der Fahrer habe angegeben, dass er in der Wittestraße nach rechts ausgewichen sei, weil ihm ein anderes Fahrzeug auf seiner Spur frontal entgegen gekommen sein soll.

Entgegenkommendes Fahrzeug soll weitergefahren sein

Durch das Ausweichen nach rechts war der Smart dabei gegen einen geparkten Audi geprallt und dann nach links gegen einen weiteren geparkten Wagen geschleudert worden. Das entgegenkommende Fahrzeug sei weitergefahren. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Die 79-Jährige war mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort ist sie am Montag gestorben. (Tsp)