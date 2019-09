Ein 16-Jähriger hat einen drei Jahre älteren Mann in Johannistal im Streit mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der mutmaßliche Täter sei nach dem Vorfall auf offener Straße am Donnerstagabend geflüchtet, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen im Rumpfbereich.

Er hatte den Jugendlichen den Angaben zufolge vorher angegriffen und sich mit ihm auf dem Bürgersteig geprügelt. Ob die beiden sich kannten und wie es zu dem Streit kam, war nicht klar. Zunächst hatte die „B.Z.“ über den Vorfall berichtet. dpa