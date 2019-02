Bei Unfällen sind in Treptow mehrere Menschen verletzt worden. In der Nacht zu Sonnabend stießen ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer und ein 36-jähriger Citroen-Fahrer gegen 3 Uhr auf der Kreuzung Puschkinallee/Bouchéstraße/Am Treptower Park zusammen. Das teilte die Polizei am Sonnabendvormittag mit. Beide kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Am Freitagnachmittag erlitt ein 55-jähriger Motorradfahrer eine Oberschenkelfraktur, als er aus einer Grundstückseinfahrt in der Friedrichshagener Straße hinausfuhr. Auch er kam in eine Klinik. (Tsp)

