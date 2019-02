In Wannsee hat sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall verletzt. Er war gegen 22.30 Uhr auf der Königstraße unterwegs in Richtung Kronprinzessinnenweg. Beim Einbiegen in den Kronprinzessinnenweg übersah er vermutlich einen Nissan beim Linksabbiegen, so der bisherige Ermittlungsstand der Polizei.

Der 58-jährige Radfahrer stürzte bei dem Zusammenstoß und verletzte sich an der Schulter. Er kam zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die Ermittlungen dauern an. (Tsp)

