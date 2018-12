Er brachte Familie und Verbrechen offenbar problemlos unter einen Hut: Die Berliner Polizei sucht einen Brandstifter, der ein Kind mit zum Tatort brachte. Der Mann soll im Oktober auf dem Hof eines Supermarkts in Berlin-Wedding (Badstraße) Feuer gelegt haben. Dabei habe er ein Kleinkind im Kinderwagen dabei gehabt, teilte die Polizei am Dienstag und verbreitete ein entsprechendes Foto.

Der junge Mann in kurzer Hose und dunkler Schirmmütze setzte demnach Verpackungsmaterial und Rollwagen in Brand. "Es soll gezielt in den Bereich des Außenlagers gegangen und Gegenstände wie Verpackungsmaterialien und Rollwägen in Brand gesetzt haben. Das Feuer griff auf umliegende Bäume sowie die benachbarte Schule über", teilte die Berliner Polizei mit. (Tsp, dpa)

