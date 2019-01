In Wedding ist in der Nacht zu Sonntag ein Mann vor einem Club niedergestochen worden. Laut Polizei wurde er im Krankenhaus operiert und befindet sich derzeit in Lebensgefahr. Hintergründe zu dem Angriff sind noch unklar. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. (Tsp)

