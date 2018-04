Bei einem Verkehrsunfall in Wedding ist ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei war ein 23-Jähriger kurz vor 19 Uhr mit einem Mercedes in der Luxemburger Straße in Richtung Müllerstraße unterwegs. Hinter ihm fuhr der 43-jährige Kradfahrer. Laut Polizei wird dort der Verkehr "aufgrund einer Baustelle in beide Fahrtrichtungen über eine Richtungsfahrbahn geführt, wobei die Fahrstreifen durch eine durchgehende Linie voneinander getrennt sind." Der 23-Jährige wendete dort mit dem Mercedes. Zeitgleich setzte der 43-Jährige mit seiner Maschine zum Überholen des Autos an. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Triumph-Fahrer stürzte, zog sich schwere Kopfverletzungen zu und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedes-Fahrer blieb unverletzt. (Tsp)