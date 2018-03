Nach Angaben der Polizei ereignete der Unfall gegen 1.20 Uhr in Wedding. Ein Mercedesfahrer wollte wollte von der Müllerstraße kommend nach links in die Seestraße Richtung Afrikanische Straße einbiegen. Dabei erfasste er die 29-jährige Radfahrerin. Nach dem Unfall flüchtete er. Die Frau kamen mit schweren Verletzungen an Kopf und Rumpf in ein Krankenhaus. Die Polizei sucht jetzt Zeugen des Unfalls. (Tsp)