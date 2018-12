In Wedding ist am Montagmorgen eine Radfahrerin schwer verletzt worden. Ein 38-jähriger Autofahrer war auf der Seestraße in Richtung Stadtautobahn unterwegs, als er an der Einmündung zur Groninger Straße mit der 27-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Sie war auf dem Radweg in die gleiche Richtung gefahren und nach links in die Groninger Straße abgebogen. Beide behaupteten laut Polizei, bei Grün gefahren zu sein. Tsp

