In der Nacht von Freitag zu Samstag hat ein 13-Jähriger versucht in eine Tankstelle in Weißensee einzubrechen. Kurz nach Mitternacht alarmierte ein Zeuge die Polizei, als er den Jungen dabei beobachtete, wie er versuchte, die Eingangstür der Tankstelle in der Roelckestraße einzuschlagen. Polizisten nahmen das Kind vorläufig fest und brachten es zu einem Jugendnotdienst. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 13-Jährige auch für einen am Tag zuvor geschehenen Einbruch an derselben Tankstelle verantwortlich sein könnte. Die Kriminalpolizei der Direktion 1 übernahm die weiteren Ermittlungen. (Tsp)

