Gestern Abend hat ein Radfahrer in Weißensee einen Busfahrer attackiert. Nach eigenen Angaben sei er vom Busfahrer des Schienenersatzverkehrs der Tram Linien 12 und 13 an der Haltestelle Indira-Gandhi-Straße/Berliner Allee abgedrängt worden, gab der 30-jährige Radfahrer an. Gegen 19.40 Uhr - so berichteten Zeugen - hielt der Bus Dort sei dann plötzlich der Radler in den Bus gestürmt, habe den 44-jährigen Busfahrer aus seinem Sitz gehoben und diesen gegen das Seitenfenster der Fahrerkabine gedrückt. Fahrgäste hatten die Polizei alarmiert. Diesen gegenüber gab der 30-Jährige an, der Bus habe ihn zuvor abgedrängt und war so dicht an ihm vorbeigefahren, dass er sich genötigt gefühlt habe vom Rad zu steigen um nicht mit dem Bus zu kollidieren. Diesem Ärger habe er Luft machen wollen. Der Busfahrer klagte über Brustschmerzen, lehnte jedoch eine Behandlung in einem Krankenhaus ab. Gegen den 30-Jährigen wird nun wegen Körperverletzung ermittelt, gegen den 44-Jährigen wegen des Verdachts der Nötigung im Straßenverkehr. (Tsp)