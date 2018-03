In Spandau ist am Dienstagabend ein Mann bei einer familiären Auseinandersetzung ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, kam es in einer Wohnung im Blasewitzer Ring im Ortsteil Wilhelmstadt gegen 23.40 Uhr zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, als deren Folge der 55-jährige Wohnungsmieter starb. Seine 45 Jahre alte Ehefrau kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Wie der Mann starb, konnte die Polizei am Mittwochmorgen zunächst nicht sagen.

Tatverdächtig ist der 24-jährige Sohn des Paares. Spezialeinsatzkräfte nahmen ihn fest. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.