Am Mittwochmorgen wurde die Berliner Feuerwehr zu einem Brand in die Brandenburgische Straße gerufen. Das Feuer war in einer Wohnung im 4. Obergeschoss eines Wohn-und Geschäftsgebäudes ausgebrochen und breitete sich auch auf den Dachstuhl aus. 90 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt. Die Bewohner des Hauses konnten sich in Sicherheit bringen. Nach Angaben der Feuerwehr brannte dort eine 460 Quadratmeter große Fläche. (Tsp)

Tagesspiegel Leute Namen und Nachrichten aus Ihrem Berliner Bezirk - z.B. mit Laura Hofmann aus Berlin-Mitte Kostenlos bestellen