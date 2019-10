In Berlin-Wilmersdorf ist ein Motorradfahrer am frühen Mittwochabend tödlich verunglückt. Die Polizei konnte bislang noch keine Angaben zum Hergang des Unfalls und dem Opfer machen. Offenbar ist der Kradfahrer mit einem Auto zusammengestoßen. Beide Fahrer kamen ins Krankenhaus, wo der Motorradfahrer verstarb. Die Unfallstelle in Höhe der Hausnummer 64 wurde abgesperrt, um Spuren zu sichern. (Tsp)