Am 13.März stürzte ein älterer Mann im Volkspark Wilmersdorf, erlitt dabei schwere Kopfverletzungen und fiel ins Koma. Jetzt wurde er endlich identifiziert. Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 74-jährigen alleinlebenden deutschen Mann mit iranischen Wurzeln aus der Brandenburgischen Straße in Wilmersdorf.

"Wir haben doch noch einen hilfreichen Hinweis aus der Bevölkerung erhalten", sagte eine Polizeisprecherin dem Tagesspiegel. "Jemand hatte die in der Zeitung abgebildeten Wohnungsschlüssel des Mannes erkannt beziehungsweise festgestellt, dass diese seinen eigenen Wohnungsschlüsseln ähnelten. Er meldete sich in der Vermisstenstelle des Landeskriminalamts, dem Hinweis wurde nachgegangen und dabei tatsächlich die Wohnung des Verletzten entdeckt."

Tausend Türen überprüft

Viele Wochen lang hatte die Polizei versucht, die Identität des Mannes zu klären. Trotz zahlreicher Aufrufe und veröffentlichter Fotos war dies nicht gelungen. Der Jogger selbst, der nichts bei sich hatte, als zwei Schlüssel und 15 Euro, konnte keine Auskunft geben. Erst am Dienstag dieser Woche hatte die Polizei ausprobiert, ob einer der Schlüssel, die der Mann bei sich trug, zu Türen von Häusern in der Umgebung des Volksparks in Wilmersdorf passt. Zehn Teams mit Polizeischülern probierten etwa eintausend Schlösser aus - vergeblich. Am Mittwoch wurde die Suche eingestellt, in den nächsten Tagen wollten die örtlichen Polizeikräfte diesen Ansatz weiter verfolgen. Das ist nun nicht mehr nötig.

Die Polizei prüfte Haustür für Haustür. Foto: dpa

Botschaft kann vielleicht helfen

Den Namen des Mannes wollte die Polizei aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen nicht nennen. Man habe die Betreuerin, die für den Kranken eingesetzt wurde, informiert und werde jetzt auch auch nach Angehörigen oder Bekannten suchen, hieß es. Möglicherweise werde man sich an die iranische Botschaft wenden, um Verwandte in der Heimat des Joggers, den Ärzte wesentlich jünger geschätzt hatten, zu finden.