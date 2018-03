In Berlin-Nikolassee (Steglitz-Zehlendorf) ist eine Fußgängerin von einem Autofahrer schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Morgen mitteilte, hatte der Mann (80) gegen 22.15 Uhr mit seinem Auto die Stadtautobahn A 115 an der Abfahrt Spanische Allee verlassen. Er erfasste dabei eine 60-jährige Fußgängerin, die gerade bei grüner Fußgängerampel die Abfahrt - auf der Spanischen Allee in Richtung Kronprinzessinnenweg laufend - überquerte.

"Der 80-Jährige informierte das Hotel, in dem die Frau wohnte und bat die Rezeption die Polizei zu alarmieren", teilte die Polizei mit. Er fuhr die Angefahrene zu einem Krankenhaus. Dort erwartete er den eintreffenden Funkwagen. Die 60-Jährige verblieb zur stationären Behandlung.