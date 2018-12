In Zehlendorf ist am frühen Morgen eine Frau erstochen worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei verließ die 32-Jährige kurz nach sechs Uhr ihr Wohnhaus im Lupsteiner Weg und wurde dabei von einem Mann mit einem Messer angegriffen. Dieser flüchtete anschließend. Rettungssanitäter und ein Notarzt brachten die Frau in ein Krankenhaus, in dem sie kurz darauf verstarb. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen.

Wie eine Sprecherin am Mittag erklärte, stünden die Ermittlungen noch ganz am Anfang. Vor Ort würden Spuren gesichert und Nachbarn vernommen. Nach dem Täter werde gesucht. Ob sich Täter und Opfer kannten, könne noch nicht gesagt werden. Per Telefon habe sich eine Zeugin der Tat gemeldet. Ihr Aussage wird bislang vertraulich behandelt.